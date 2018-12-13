Байкеры открыли мотосезон в центре Петербурга

Подготовку к самому ожидаемому мероприятию 2019 года байкеры начали с самого утра, заполонив весь центр Петербурга.

В Санкт-Петербурге дан старт мотосезону-2019. С Дворцовой площади стартовало движение мотоколонны. Наш корреспондент побывал на одном из самых ожидаемых мероприятий в жизни каждого байк-любителя.

Колонна проедет по всему городу, а спустя час, к 15:00, вернется на Дворцовую площадь. В этот раз для мотоциклистов разработан новый маршрут. Сначала они проедут по Невскому проспекту и до Садовой улицы, затем двинутся по Суворовскому проспекту, а вернутся обратно через Васильевский остров или Петроградскую сторону.

Подготовку к самому ожидаемому мероприятию 2019 года байкеры начали с самого утра, заполонив весь центр Петербурга. Так, в 12 часов дня для них прошел праздничный концерт, на котором выступили звезды российской эстрады.