Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд "Волк"

Иск будет рассмотрен 13 апреля.

Байкера Хирурга (Александра Залдостанова) хотят лишить прав на бренд "Волк". Арзамасский машиностроительный завод подал в Суд по по интеллектуальным правам (СИП). Юристы требуют досрочно прекратить охрану товарного знака, зарегистрированного на Хирурга. Иск уже принят к делопроизводству и будет рассматриваться 13 апреля.

Напомним, что "Волк" зарегистрирован в Роспатенте в 2000 году. Изначально он принадлежал ассоциации байкеров "Ночные волки". С 2007 года его передали Александру Залдостанову. Охрана товарного знака действует до 2029 года.

Известно, что Арзамасский машиностроительный завод занимается созданием бронированных машин "Тигр".

Ранее байкер Хирург представил в Крыму новый российский мотоцикл "Сталинец".

Видео: YouTube/

