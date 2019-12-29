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Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд "Волк"
Сегодня, 16:42
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lesjasap

Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд "Волк"

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Иск будет рассмотрен 13 апреля.

Байкера Хирурга (Александра Залдостанова) хотят лишить прав на бренд "Волк". Арзамасский машиностроительный завод подал в Суд по по интеллектуальным правам (СИП). Юристы требуют досрочно прекратить охрану товарного знака, зарегистрированного на Хирурга. Иск уже принят к делопроизводству и будет рассматриваться 13 апреля.

Напомним, что "Волк" зарегистрирован в Роспатенте в 2000 году. Изначально он принадлежал ассоциации байкеров "Ночные волки". С 2007 года его передали Александру Залдостанову. Охрана товарного знака действует до 2029 года.

Известно, что Арзамасский машиностроительный завод занимается созданием бронированных машин "Тигр".

Ранее байкер Хирург представил в Крыму новый российский мотоцикл "Сталинец".

Видео: YouTube/
 

Теги: александр залдостанов, байкер, волк, хирург
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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