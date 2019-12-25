Байдена воодушевило выступление Путина на саммите по климату

Президент США оценил призыв российского коллеги сотрудничать в работе над сокращением углекислого газа.

Выступление президента России Владимира Путина на климатическом саммите обрадовало главу США Джо Байдена. Американский президент отметил открывая второй день саммита, что его страна хочет работать с Россией и другими странами в направлении сокращения углекислого газа. Накануне Путин призвал все страны совместно решать эту проблему.

Климатический саммит проходит в виртуальном формате с участием 40 стран. В четверг, 22 апреля, президент России во время выступления заявил, что РФ реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов. Страна заинтересована в международном сотрудничестве для поиска решений проблем изменения климата.

Также в рамках саммита Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата

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