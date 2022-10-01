Байден заявил, что США не напугать словами Путина

Американский президент Джо Байден заявил, что США, а также его международных союзников не напугать словами российского лидера Владимира Путина. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе выступления перед журналистами в Белом доме.
США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами.
Джо Байден, президент США
Политик отметил перед СМИ, что представители администрации Вашингтона будут по-прежнему придерживаться взятого курса и "предоставлять военное оборудование украинским властям ради того, чтобы киевский режим мог защитить свою территорию. Лидер Белого дома напомнил о том, что Конгресс США одобрил правительственный проект о предоставлении дополнительной военной помощи Украине в виде 13 миллиардов долларов. Джо Байден заметил, что страна, как и мир, не поддержат вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Байден: США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО.
Фото и видео: Белый дом
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