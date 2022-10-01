Байден заявил, что США не напугать словами Путина

Глава США не признает результатов референдумов.

Американский президент Джо Байден заявил, что США, а также его международных союзников не напугать словами российского лидера Владимира Путина. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе выступления перед журналистами в Белом доме.

США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами. Джо Байден, президент США

Политик отметил перед СМИ, что представители администрации Вашингтона будут по-прежнему придерживаться взятого курса и "предоставлять военное оборудование украинским властям ради того, чтобы киевский режим мог защитить свою территорию. Лидер Белого дома напомнил о том, что Конгресс США одобрил правительственный проект о предоставлении дополнительной военной помощи Украине в виде 13 миллиардов долларов. Джо Байден заметил, что страна, как и мир, не поддержат вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Байден: США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО.

Фото и видео: Белый дом