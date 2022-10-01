Байден: США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО

Глава США оценил угрозы со стороны РФ.

Американский президент Джо Байден заявил, что США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. Об этом глава государства рассказал в ходе своего выступления перед журналистами в Белом доме. Политик отметил, что российской стороне не удастся запугать ни власти администрации Вашингтона, ни их международных союзников и партнеров. Страны коллективного Запада продолжат поставлять военную помощь киевскому режиму.

Я хочу снова повторить: мы и наши партнеры по НАТО полностью готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, каждый дюйм - и поймите это правильно. Джо Байден, президент США

Глава США подчеркнул, что "поддерживает тесный контакт с союзниками" по украинскому кризису и в связи с действиями России.

Байден заявил о решении признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ.

Фото и видео: Белый дом