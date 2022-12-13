Байден заявил, что США и ФРГ действуют "в унисон", поставляя вооружения Киеву

Глава США оценил позицию Берлина в сфере поддержки ВСУ.

Американский президент Джо Байден заявил, что власти США и ФРГ действуют "в унисон", поставляя военную помощь киевскому режиму. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе рабочей встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем в Вашингтоне. Политик акцентировал внимание иностранного коллеги на том, что Германия занимается удовлетворением "базисных"оптребностей Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет об обеспечении солдат продовольствием и отоплении домов в холодный сезон. По мнению главы США, его коллеги из Берлина продолжают давить на российского лидера Владимира Путина для того, чтобы он вывел войска с территории соседнего государства.

Вместе мы действуем в унисон, чтобы предоставить критически важную военную помощь Украине... от боеприпасов и артиллерии до бронетанковой техники и танков, систем противовоздушной обороны. Мы действуем вместе в этом. Джо Байден, президент США

Дополнительно Джо Байден также коснулся таких тем, как отказ Германии от российских энергетических носителей и планы увеличения государственных ассигнований на военные нужды.

Шольц заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине.

Фото и видео: Белый дом