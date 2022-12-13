Карин Жан-Пьер рассказала о планах лидера Белого дома во время его польского турне.

Американский президент Джо Байден встретится в Варшаве с лидерами стран Восточного фланга НАТО. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что лидер Белого дома выступит в Польше с публичной речью, которая будет посвящена годовщине с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Президент в понедельник вечером отправится в Варшаву, где он встретится с президентом Польши и лидерами восточного фланга НАТО, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США безопасности альянса. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Также на пресс-конференции с местными СМИ координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби напомнил о том, что рабочая встреча с Анджеем Дудой запланирована на вторник. Лидеры двух стран, обсудят двустороннее сотрудничество и коллективные усилия по поддержке ВСУ и киевского режима, укреплению обороноспособности Североатлантического военного альянса в сфере сдерживания противника.

Белый дом обещал рассмотреть запросы начавших расследование по Афганистану республиканцев.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance