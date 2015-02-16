Байден во время визита в Израиль допустил оговорку на тему Холокоста

Глава США перепутал в речи слова honor и horror.

Американский президент Джо Байден во время своего рабочего визита в Израиль допустил оговорку на тему Холокоста. По прибытии в еврейское государство иностранец рассказал, что вернулся на священную землю для того, чтобы почтить память о шести миллионах людей, жизни которых были украдены из-за геноцида. Полити перепутал созвучные в английском языке слова "honor" (подразумевающее такие понятия как "честь" и "достоинство") и "horror" ("ужас").

Позднее сегодня я вновь вернусь в Яд Вашем… Мы должны продолжить делать то, что мы должны делать ежедневно: лицезреть и хранить правду и честь Холокоста. Джо Байден, президент США

После этого высказывания глава США поправил свою речь. Он уточнил, что говорит о том, чтобы почтить память тех, кто был потерян, а также о необходимости хранить память об ужасах Холокоста. По мнению Байдена, миру не следует забывать этот исторический урок.

Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с тако.

Фото и видео: Белый дом