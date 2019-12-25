Байден: высвобождение нефти из резервов снизило стоимость бензина

Американский политик оценил энергетическую ситуацию в стране.

Американский президент Джо Байден заявил, что высвобождение части нефти из резервов снизило стоимость бензина в США. Об этом глава государства напомнил местным журналистам в рамках выступления в Белом доме на брифинге, освященной экономической ситуации в стране. Политик оценил решение администрации высвободить часть энергетического ресурса из стратегических резервов. По мнению спикера, еще несколько месяцев назад добыча нефти не соответствовала имеющемуся в мире спросу из-за оживления национальной экономики после пандемии.

Вот почему я работал с международными партнерами с тем, чтобы в координации высвободить нефть из наших и из их стратегических резервов. Теперь цены на бензин снижаются. Джо Байден, президент США

Эксперт заметил прессе, что сейчас в 21 американском штате стоимость бензина находится на исторически среднем уровне. Эту новость Байден назвал хорошей для потребителей.

Байден назвал условие, при котором будет участвовать в выборах в 2024 году.

Фото: Белый дом