Глава США поспешил улететь от пула СМИ на самолете.

Американский президент США Джо Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине. Конфуз, произошедший около Белого дома, попал на кадры местных СМИ. Очевидцы рассказали, что после традиционного пресс-подхода глава государства направился в сторону ожидавшего его самолета. В этот момент одна из корреспонденток решила задать вопрос о том, будет ли политик говорить о российском коллеге. После этого глава США побежал по зеленой лужайке по направлении от репортеров. После политик все же замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному. Далее он скрылся внутри президентского воздушного борта.

Напомним, что Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории страны. Регулярно местные аналитики подозревают главу государства в проблемах, связанных с его ментальным здоровьем. Они ссылаются на частые оплошности и конфузы, свидетелями которых становится общественность и СМИ.

Байден заявил о росте цен на бензин в США из-за действий РФ и Саудовской Аравии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости: США