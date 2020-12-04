Байден позвал Трампа на свою инаугурацию

Политик рассказал, что присутствие Трампа на мероприятии имеет символическое значение.

Джо Байден позвал Дональда Трампа на свою инаугурацию. Об этом кандидат в президенты от демократической партии сообщил журналистам американского телеканала CNN. Политик уточнил, что для него не будет никакой разницы, будет ли действующий глава Белого дома присутствовать на торжественной церемонии или нет. Однако этот жест имел бы символическое значение

Это продемонстрирует мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны пожимают руки и движутся вперед Джо Байден, американский политик

Напомним, что ранее Джо Байден заявил, что уже совершил первое хорошее дело на посту главы государства. Речь ведется о том, что он не позволил остаться в должности Дональду Трампу на второй срок. Приведение к присяге следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

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Видео: CNN