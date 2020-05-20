Лидер США рассказал, что для помощи Киеву требуется дополнительное финансирование.

Американский президент Джо Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал во время специального обращения к журналистам в Белом доме. Он выступил с речью по оказанию Вашингтоном военной помощи киевскому режиму. Он запросил местных законодателей о дополнительных денежных средствах в качестве поддержки европейской страны.

Я только что подписал запрос в конгресс США о выделении критически важной поддержки для обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине. Джо Байден, президент США

Ранее корреспонденты из США узнали о том, что Джо Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины. Новый запрос о финансировании включает в себя порядка 20,4 миллиарда долларов на военную помощь. Еще 8,5 миллиарда уйдет на экономическую поддержку, а 3 миллиарда - на гуманитарную помощь и вопросы продовольствия.

Байден направит Конгрессу проект об изъятии имущества бизнесменов из России.

Фото и видео: Белый дом