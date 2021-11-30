Байден: омикрон-штамм является поводом для беспокойства

В США не думают, что из-за нового штамма ковида придется создавать новые вакцины.

Байден заявил, что омикрон-штамм является поводом для беспокойства, но не причиной для паники. Об этом глава государства напомнил журналистам из пресс-пула Белого дома во время брифинга. ВЛасти США на данный момент не думают о том, что для борьбы с распространением нового варианта ковида следует производить новые вакцины.

Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники. У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие ученые. Мы будем бороться и победим этот новый вариант. Пройдет несколько недель прежде, чем мы узнаем все необходимое о том, как сильно существующие вакцины защищают. Джо Байден, президент США

При этом Вашингтон уверен, что американские вакцины продолжат обеспечивать необходимый уровень защиты от тяжелого протекания заражения. Байден призвал в качестве дополнительной защиты носить медицинские маски. Политик считает маловероятным, что миру потребуются обновленные вакцины или бустеры для реагирования на южноафриканский штамм.

В России началась адаптация "Спутника V" и "Спутника Лайт" под омикрон-штамм.

Фото и видео: Белый дом