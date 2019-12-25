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Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России
Сегодня, 7:17
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Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России

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Джон Кирби рассказал о планах США на саммите в Германии.

Американский президент Джо Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России, а также меры, которые позволят союзникам минимизировать последствия украинского конфликта для цен на продукты и энергетические носители. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник дал СМИ понять, что результатом саммита в Германии станет последующее объявление о формировании новых издержек для Москвы и других конкретных инициатив.

Будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые последствия для России, но я не хотел бы забегать вперед. Мы также увидим новые обязательства по ограничению последствий, которые уже имеет война Путина на энергетические и продовольственные цены.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт подчеркнул, что речь пойдет о том, как усилить российскую изоляцию от мировой экономики, а также нанести удар по цепочкам поставок военно-промышленного сектора, ужесточить контроль за соблюдением беспрецедентного санкционного давления на страну.

Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, джон кирби, саммит g7, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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