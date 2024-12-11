Сабрина Сингх отметила, что деньги Украине может выделить уже следующая администрация.

Уходящая из Белого дома американская администрация при президенте-демократе Джо Байдене не успела потратить порядка четырех миллиардов долларов из предоставленных местными законодателями из Конгресса денежнвх средств на оказание помощи Украине. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 11 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница в конце декабря 2024 года упоминала, что власти взяли на себя обязательства с начала СВО передать киевскому режиму поддержку на общую сумму в 65,4 миллиарда долларов.

В распоряжении следующей администрации останется чуть менее $4 млрд, которые она сможет использовать для Украины. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Now