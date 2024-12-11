США заявили, что не видят угрозы для сил страны из-за ракетного запуска КНДР

Сабрина Сингх указала на активность Пхеньяна в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американское министерство по обороне при президенте Джо Байдене не видит угрозы для Вооруженных сил в связи с запуском КНДР гиперзвуковой баллистической ракеты. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 8 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что подобные действия со стороны Пхеньяна происходили и в прошлом. Власти в Вашингтоне продолжат следить за ситуацией в регионе.

Мы осведомлены о запуске Северной Кореей баллистической ракеты. И, как всегда, мы тесно взаимодействуем с нашими союзниками в регионе. Мы осуждаем эти действия и призываем КНДР воздержаться от дальнейших незаконных и дестабилизирующих шагов. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) уведомило жителей о том, что КНДР 6 января произвела успешный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Лидер Северной кореи Ким Чен Ын заявил о том, что цель разработки этой ракеты - самооборона, а не планы наступательного характера. В то же время иностранный политик подчеркнул, что новая гиперзвуковая ракета КНДР может эффективно преодолеть любую систему противоракетной обороны в мире.

Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now