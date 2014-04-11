Джо Байден не стал давать оценок военной деэскалации на некоторых направлениях на Украине. Американского лидера журналисты попросили оценить заявление министерства обороны РФ о намерении кардинально сократить ход активности в рамках специальной военной операции по Киевскому и Черниговскому маршрутам. Корреспонденты во время совместного брифинга главы США с премьер-министром Сингапура Ли Сянь попросили уточнить, считает ли лидер белого дома российское заявление свидетельством того, что конфликт между Киевом и Москвой подходит к концу. Также представителей прессы интересовал вопрос того, не стремится ли Россия перегруппировать свои силы на Украине.
Посмотрим. Я никак это не интерпретирую до тех пор, пока я не увижу, какие у них действия. Посмотрим, выполнят ли они то, о чем говорят.
Джо Байден, президент США
США и Европейский союз ждут дальнейших шагов России по ситуации на Украине. Западные страны сохраняют в силе жесткий антироссийский санкционный режим.
Блинкен предоставил Украине судить о том, есть ли подлинный прогресс на переговорах с Россией.
Фото и видео: Белый дом
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