Госсекретарь США оценил переговоры Киева и Москвы в Стамбуле.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен предоставил Украине судить о том, есть ли подлинный прогресс на переговорах с Россией, а также о том, ведет ли себя Москва добросовестно на встречах с киевской делегацией. Соответствующее заявление официальный представитель внешнеполитического ведомства США сделал на брифинге с журналистами, выступая в марокканском городе Рабат.

Я бы предоставил нашим украинским партнерам право определять…принимает ли Россия значимое участие. Я могу сказать следующее: есть то, что говорит Россия, и то, что делает Россия. Мы сосредоточены на последнем. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По словам американца, он лично не видел никаких данных, свидетельствующих о том, что переговоры между Киевом и Москвой продвигаются эффективным образом. Блинкен добавил прессе, что общественность все еще не видела признаков "подлинной серьезности". В Госдепе США уточнили, что если украинские партнеры придут к выводу о том, что переговоры продвигаются хорошими темпами, то Вашингтон поддержит эти слова.

Блинкен: США и Израиль продолжат противостоять угрозам по безопасности.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance