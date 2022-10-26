Байден не будет инициировать возможный контакт с Путиным в рамках саммита G20

В Белом доме отметили, что позиция администрации США не изменилась.

Американский президент Джо Байден по-прежнему не намерен инициировать возможный контакт с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита Группы двадцати (G20), проводимого в Индонезии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Чиновница объяснила, что позиция властей страны не изменилась.

Мне сейчас нечего сообщить о встрече или проведении телефонного разговора с президентом Путиным. Президент [США] вполне ясно дал понять, что он не намерен это делать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом Карин Жан-Пьер ответила на вопрос корреспондента о возможности проведения такой встречи с целью обсуждения потенциального обмена заключенными между США и Россией. Она напомнила, что СШа сделали Москве "значимое предложение".

Белый дом заявил о расхождении взглядов Маска и правительства США на украинский кризис.

Фото и видео: Белый дом