Байден назвал оправданным решение МУС об ордере в отношении Путина

Глава СШа тем не менее не признал власть МУС над Вашингтоном.

Американский президент Джо Байден заявил в пятницу 17 марта местным журналистам о том, что считает оправданным решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест российского коллеги Владимира Путина. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в ходе общения со СМИ на южной лужайке вашингтонской администрации перед вылетом в штат Делавэр.Политик заметил, что власти страны все равно не признают решения МУС. Также он оценил встречу в Москве, которая пройдет между членами правительства РФ, Владимиром Путиным и китайской делегацией во главе с председателем Си Цзиньпином на следующей неделе. Чиновник отметил: "посмотрим".

Я думаю, что это оправдано. Но вопрос в том, что МУС не признан нами на международном уровне. Но я думаю, что он выступил с очень сильной позицией. Джо Байден, президент США

Байден на военной базе поинтересовался, является ли он главнокомандующим ВС США.

Фото и видео: YouTube / MizzimaTV