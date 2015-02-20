США и Индия выступили за сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Страны договорились о сотрудничестве в обороной сфере и в борьбе с терроризмом.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили за сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер заявил, что Вашингтон настроен на укрепление сотрудничества США и Индии в области передовых военных технологий. Кроме того, государства планируют совместно разрабатывать проекты в оборонной сфере.

[Байден и Моди] отметили недавний проект по совместной разработке БПЛА в рамках общей инициативы по оборонным технологиям и торговле и высказались за наращивание подобных усилий. из сообщения Белого дома

Кроме того, Байден и Моди выступили за сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и отметили, что оба государства примут "согласованные действия против всех террористических группировок".

В свою очередь, глава Белого дома подтвердил поддержку Вашингтоном постоянного членства Индии и других стран, выступающих за многостороннее сотрудничество, в реформированном Совбезе ООН.

Ранее Байден заявил, что страна начинают эру неустанной дипломатии. По словам американского лидера, уйдя из Афганистана, Соединенные Штаты заканчивают эпоху бесконечных войн. Однако Байден не исключил, что сила может быть применена "в случае необходимости" – и это будет "крайней мерой" разрешения конфликтов.

Видео: Белый дом