Байден: "Северный поток 2" не будет работать в случае нападения РФ на Украину

В США рассказали о возможной замене газа из РФ для Европы.

Американский президент Джо Байден пообещал, что энергетически проект России "Северный поток 2" не будет работать в случае нападения Москвы на Украину. Таким заявлением лидер США поделился с журналистами во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. Политик пообещал СМИ, что Вашингтон сможет выполнить данные обещания в этом вопросе.

Если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока 2" больше не будет. Мы сделаем это…Все забывают, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ. Это по сути единственное, что у нее есть, если говорить об экспорте. Джо Байден, президент США

В свою очередь глава правительства Германии Олаф Шольц напрямую не высказал подобной позиции относительного российского газопровода. Чиновник заявил журналистам, что Берлин и Вашингтон будут действовать согласованно в вопросе санкционного давления на Россию.

Американский лидер добавил, что сейчас США думают над тем, как помочь европейскому региону в том случае, если он столкнется с перебоями в поставках газа, поступаемого из России.

Байден: никто не знает, какое решение РФ приняла по дальнейшим шагам вокруг Украины.

Фото и видео: Белый дом

