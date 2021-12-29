Байден: никто не знает, какое решение РФ приняла по дальнейшим шагам вокруг Украины

Глава США предостерег Россию от агрессии в отношении Киева.

Американский президент Джо Байден заявил, что не знает, какое решение российское руководство приняло по дальнейшим шагам вокруг Украины. Речь идет о якобы готовящемся военном вторжении Москвы на территорию соседнего государства. Такое заявление глава Белого дома сделал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем во время его посещения Вашингтона. Таким образом политик ответил на вопросе корреспондента о том, считает ли он, что Владимир Путин одобрит вторжение в Киев до конца этой зимы.

У меня было множество разговоров с российской стороной, в частности, с Путиным. Я не знаю, принял ли даже он сам его, я не знаю, знает ли он, что будет делать. Джо Байден, президент США

Немного позже американский президент вновь вернулся к украинской проблеме. Лидер страны добавил, что ответ на вопрос по нападению на Киев может дать только сам российский лидер. По мнению Байдена, сейчас его российский коллега находится в такой позиции, в которой у него есть возможности атаковать соседнее государство. Однако в США не знают, какое решение примут в Москве.

Лидер Белого дома в очередной раз подчеркнул, что вторжение на Украину стало бы гигантской ошибкой для России, так как воздействие этого решения на европейский регион и весь мир станет катастрофичным. При этом РФ заплатила бы высокую цену, связанную с введением санкций.

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Фото: Белый дом

