Байден: США могут сотрудничать с Россией по вопросам ядерного оружия и климата

В США рассказали о возможных отношениях с Москвой.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что Вашингтон может сотрудничать с Россией по вопросам ядерного оружия и климатических изменений. Об этом политик сообщил журналистам пресс-пула Белого дома. Он выступил по видеосвязи в рамках заседания Национального комитета демократов, призванного собрать денежные средства.

Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, - по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата. Джо Байден, президент США

В вопросе разногласий с Москвой Байден отметил, что примет ответные меры из-за попыток кибератак или вмешательства в экономические процессы в США, а также страна будет реагировать на конкретные действия, которые нанесут вред национальным интересам. По мнению президента Байдена, Вашингтон участвует "в состязании за XXI век", за сильнейшую экономику.

Мы доказываем, что наша демократия может работать на благо народа, когда автократы делают ставку на то, что мы не сможем этого сделать. Но нам еще многое предстоит сделать. Джо Байден, президент США

Байден заявил, что приговор экс-полицейскому Шовину кажется ему подходящим.

Фото: Белый дом