Бахрейн: мира на Ближнем Востоке не будет без обеспечения прав палестинцев

Хамад бен Иса Аль Халифа призвал к созданию Палестинского государства.

Мир на Ближнем Востоке не наступит до того момента, пока не будут обеспечены права палестинского народа, из которых главным является право на создание независимого государства в регионе. Соответствующее мнение в рамках выступления на саммите в Каире высказал король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, выступая на открытии каирского саммита мира, посвященного урегулированию палестино-израильского конфликта. Политик счел решение ООН о формировании двух стран истинной гарантией безопасности по существованию народов Палестины и Израиля в гармонии.

Поэтому не будет стабильности на Ближнем Востоке без обеспечения законных прав братского палестинского народа, что является залогом справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в регионе. Хамад бен Иса Аль Халифа, король Бахрейна

Король Иордании призвал к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / Firstpost