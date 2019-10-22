BadComedian станет амбассадором хороших фильмов на онлайн-кинотеатре ivi

По условиям годичного контракта, на сайте ivi появится раздел с рекомендациями от BadComedian.

Во вторник. 22 октября, стало известно о том, что блогер BadComedian подписал контракт с онлайн-кинотеатром ivi. Об этом сообщают "Ведомости".

Согласно годичному контракту, Евгений Баженов станет амбассадором хороших фильмов. На платформе онлайн-кинотеатра появится раздел с рекомендациями от BadComedian.

Также Баженов будет советовать фильмы, которые представляет онлайн-кинотеатр ivi. Другие условия контракта не разглашаются.

Отметим, что в настоящее время канал BadComedian существует на пожертвования. По словам директора блогера, этот контракт позволит Евгению Баженову "сохранить независимость".

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Видео:o.i.c.production, BadMan, Катя Клэп