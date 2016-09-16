Бабченко "поиздевался" над смертью Кобзона и Захарченко

Пользователи социальных сетей раскритиковали Анатолия Бабченко за пост в Twitter, посвященный певцу Иосифу Кобзону и Александру Захарченко. В своем аккаунте журналист разместил отрывок, где артист вместе с главой ДНР исполняют строки "Я люблю тебя жизь" и написал от себя: "Удачных всем выходных. Хотя и так уже неплохо".
Юзеров возмутил саркастический тон, который Бабченко
- Нельзя становиться животным;
- Ты уже мертвый при жизни;
- Странно, живой труп Бабченко заголосил…
написали пользователи
Напомним, что Иосиф Кобзон скончался 30 августа от онкологического заболевания. Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В 2016 году участники ансамбля хор Александрова погибли в крушении самолета ТУ-154, летевшего в Сирию.
Фото: ВКонтакте / Иосиф Кобзон