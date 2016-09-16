Бабченко "поиздевался" над смертью Кобзона и Захарченко

В своем аккаунте журналист разместил ироничный пост.

Пользователи социальных сетей раскритиковали Анатолия Бабченко за пост в Twitter, посвященный певцу Иосифу Кобзону и Александру Захарченко. В своем аккаунте журналист разместил отрывок, где артист вместе с главой ДНР исполняют строки "Я люблю тебя жизь" и написал от себя: "Удачных всем выходных. Хотя и так уже неплохо".

Юзеров возмутил саркастический тон, который Бабченко

- Нельзя становиться животным; - Ты уже мертвый при жизни; - Странно, живой труп Бабченко заголосил… написали пользователи

Напомним, что Иосиф Кобзон скончался 30 августа от онкологического заболевания. Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В 2016 году участники ансамбля хор Александрова погибли в крушении самолета ТУ-154, летевшего в Сирию.

Фото: ВКонтакте / Иосиф Кобзон