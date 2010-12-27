Эвелина Бледанс чуть не лишилась слуха

В среду, 17 апреля актриса и телеведущая Эвелина Бледанс пожаловалась подписчикам социальных сетей на свое состояние здоровья. Она сообщила, что долгое время переносила болезнь "на ногах", что едва не обернулось тяжелым осложнением — потерей слуха. Но артистка вовремя обратилась к врачу и все обошлось.

Хорошо, что все-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять, а еще заставила себя поспать днем и пить очень много жидкости, а теперь еще и антибиотик, с которым я вообще по-жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось! Спасибо Светлане Владимировне Троицкой — чудесному ЛОРу за то, что фактически за один день восстановила меня из оооочень тяжелого состояния.

Эвелина Бледанс