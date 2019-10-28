Instagram удалил аккаунт о жизни мальчика с синдромом Дауна

Аккаунт вел папа мальчика и бывший муж актрисы Эвелины Бленданс.

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт россиянина Александра Семина, в котором он рассказывал о жизни своего сына Семена с синдромом Дауна. О проблема в своем Facebook написал сам Александр, также о ситуации в Instagram написала мама Семена, актриса Эвелина Бленданс.

Аккаунт был удален еще 3 месяца назад из-за нарушения правил (официальная версия). В Instagram посчитали, что аккаунт ведет ребенок, а не его взрослый отец. Родители делали скрины паспортов, писали в службу поддержки, но ничего так и не помогло.

По правилам Instagram, пользователи социальной сети должны быть больше 14 лет. При этом многие знаменитости ведут аккаунты о своих детях и не один из них пока что не блокировали.

В конце 2019 года в прокат вышел "Арахисовый сокол": особенное кино про особенных людей.

Фото: Facebook/ Александр Сёмин