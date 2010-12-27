Спектакль "Любовь по-итальянски"

Возрастное ограничение: 16+.

Романтика, страсть, детектив и искрометный юмор — все это ждет петербуржцев и гостей города на спектакле "Любовь по-итальянски". Главные роли в этой постановке исполняют известные артисты России: Семен Стругачев, Андрей Федорцов и Эвелина Бледанс.

Действие разворачивается на пляже в знойный летний день. Некий мужчина встречает там привлекательную женщину и даже не подозревает, что она тот самый древнегреческий, слепой и беспощадный злой Рок. Роковую даму зовут Эва, и она замужем. Однако брак не мешает ей крутить роман с другим. В любовном треугольнике оказывается один лишний. Кто он? Предстоит выяснить зрителю в конце спектакля.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина