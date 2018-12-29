БЦ "Лахта" опять "заминирована": в полицию в пятый раз сообщили о бомбе

Представители закона снова проверили бизнес-центр на наличие взрывчатых веществ.

В Приморском районе Петербурга в очередной раз неизвестные злоумышленники сообщили о заминировании бизнес-центра "Лахта". К зданию по улице Оптиков,4 днем 30 января съехались силовики, экстренные и оперативные группы по городу. Сведения о заложенной бомбе оказались недостоверными. Неустановленные преступники обратились с информацией о "бомбе" в Колпинский районный суд.

Представителям полиции пришлось эвакуировать рабочий персонал и посетителей. По помещениям прошлись кинологи со служебными собаками.

Напомним, что "Ай-Петри. Крым" Куинджи возвращается в "Русский музей".

Фото и видео: Piter.tv