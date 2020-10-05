В качестве подтверждения своих слов Министерство обороны предоставило видео.

Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении. С заявлением выступило министерство обороны республики.

Запуск ракет с территории Армении зафиксировали радиолокационные системы ПВО. Предположительно, орудия были запущены со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.

В качестве подтверждения своих слов Министерство обороны предоставило видео.

Ранее в Сети появились кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане.

Видео: YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi