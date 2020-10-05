Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении. С заявлением выступило министерство обороны республики.
Запуск ракет с территории Армении зафиксировали радиолокационные системы ПВО. Предположительно, орудия были запущены со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.
В качестве подтверждения своих слов Министерство обороны предоставило видео.
Ранее в Сети появились кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане.
Видео: YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
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