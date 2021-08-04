Азаров назвал "страшную" ошибку Украины при выборе лидера страны

Экс-премьер Украины негативно высказался об интеллектуальных способностях Зеленского.

"Посмотрите на их лица": Николай Азаров назвал "страшную" ошибку Украины. В эфире местного телеканала NewsOne бывший глава правительства раскритиковал действующее руководство страны. В частности, чиновник усомнился в интеллектуальных способностях лидера государства и его команды.

Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины

По мнению Азарова, сейчас на Украине отсутствует политическая элита. Он также уточнил, что по его мнению, прокуратура и судебные инстанции незаконно преследуют члена политической партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Экс-чиновник отметил, что рассчитывает увидеть у властей хоть какие-то признаки мышления и сообразительности, но пока что "более убогих физиономий я не встречал". Азаров полагает, что эта ситуация - страшная для национальной системы правосудия.

Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам.

Видео: Youtube/NEWSONE