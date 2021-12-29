Объем производства автомобилей в Петербурге достиг уровня 2019 года

Заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 368,2 тысяч машин.

По итогам прошлого года объем производства автомобилей в Петербурге практически достиг допандемийного уровня. Показатели увеличились на 13,4%. Заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 368,2 тысяч машин (в 2020 году было выпущено 323 тысячи машин). Об этом пишет "Коммерсант".

Так, завод Nissan в Петербурге выпустил 45 тысяч автомобилей. Это на 17% больше, чем в 2020 году. Чаще всего производился Nissan Qashqai (22 тысячи).

Эксперты считают, что успехи в автомобильной отрасли связаны с низким производством в 2020 году. Они отметили, что у автозаводов в Петербурге есть большой потенциал.

Ранее мы писали, что собственник компании "Третий парк" приобрел "Петербургскую транспортную компанию".

Фото: pexels.com