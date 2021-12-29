Собственник компании "Третий парк" приобрел "Петербургскую транспортную компанию"

"ПТК" не выиграло конкурс на выбор перевозчиков, которые будут обслуживать пассажиров с начала транспортной реформы.

Кирилл Дьяковский, владелец АО "Третий парк", купил "Петербургскую транспортную компанию". На изменения в ЕГРЮЛ обратил внимание "Деловой Петербург".

Сведения были внесены в реестр 27 января 2022 года. Согласно данным на сайте "ПТК", компания обслуживает восемь регулярных междугородных и международных маршрутов. Среди них поездки из Петербурга в Минск, Таллин, Выборг.

Помимо транспортных компания Дьяковский также является основателем сети вейкпарков "Kingwinch".

Ранее Piter.TV узнал о том, что на новых автобусных маршрутах не будет кондукторов.

Фото: ВКонтакте / ПТК - городской транспорт