Собственник компании "Третий парк" приобрел "Петербургскую транспортную компанию"

Кирилл Дьяковский, владелец АО "Третий парк", купил "Петербургскую транспортную компанию". На изменения в ЕГРЮЛ обратил внимание "Деловой Петербург".
Сведения были внесены в реестр 27 января 2022 года. Согласно данным на сайте "ПТК", компания обслуживает восемь регулярных междугородных и международных маршрутов. Среди них поездки из Петербурга в Минск, Таллин, Выборг.
Помимо транспортных компания Дьяковский также является основателем сети вейкпарков "Kingwinch".
Ранее Piter.TV узнал о том, что на новых автобусных маршрутах не будет кондукторов.
Фото: ВКонтакте / ПТК - городской транспорт
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