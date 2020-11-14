Автомобилист скрылся после ДТП на Литейном мосту

Водитель сам оказался виновником аварии.

Около пяти утра в субботу, 14 ноября, на Литейном мосту произошло ДТП: столкнулись два автомобиля. В редакции Piter.TV оказалось видео с камер видеонаблюдения.

Заметно, как сворачивающая на мост машина не рассчитывает скорость и влетает прямо в автомобиль, движущийся по мосту. Виновный в столкновении автомобилист, вероятно, приходил в себя несколько секунд, после чего молниеносно скрылся с места происшествия. Вторая машина, сдвинутая на соседнюю полосу, осталась стоять со включенными аварийными огнями.

Пострадал ли кто-то в этом ДТП, неизвестно.

Ранее легковушка осталась без "носа" из-за ДТП на пересечении Садовой и Московского.

Видео: Piter.TV