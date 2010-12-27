На Маршала Блюхера "Хендай " врезался в остановку, "Рено" - в ограждение

В Калининском районе ночью произошла авария с участием двух машин.

В Калининском районе в половину второго в ночь на 12 декабря произошло ДТП. “Хендай” врезался в “Рено”. В результате столкновения, первый автомобиль влетел в автобусную остановку, второй - въехал в ограждение. Инцидент произошел на участке дороги между проспектами Маршала Блюхера и Кондратьевским.

Как сообщают свидетели, транспортные средства получили сильные повреждения передних и боковых частей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.

Уже утром рядом с местом происшествия произошел еще один инцидент. Аавтобус перегородил проезжую часть. Дорожный затор начинается от поворота с проспекта Энергетиков. Водителей предупреждают, что объезд совершается по встречной полосе через разрыв для разворота.