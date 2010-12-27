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На Маршала Блюхера "Хендай " врезался в остановку, "Рено" - в ограждение
Сегодня, 8:38
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lesjasap
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На Маршала Блюхера "Хендай " врезался в остановку, "Рено" - в ограждение

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В Калининском районе ночью произошла авария с участием двух машин.

В Калининском районе в половину второго в ночь на 12 декабря произошло ДТП. “Хендай” врезался в “Рено”. В результате столкновения, первый автомобиль влетел в автобусную остановку, второй - въехал в ограждение. Инцидент произошел на участке дороги между проспектами Маршала Блюхера и Кондратьевским. 
 
Как сообщают свидетели, транспортные средства получили сильные повреждения передних и боковых частей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.
 
Уже утром рядом с местом происшествия произошел еще один инцидент. Аавтобус перегородил проезжую часть. Дорожный затор начинается от поворота с проспекта Энергетиков. Водителей предупреждают, что объезд совершается по встречной полосе через разрыв для разворота. 
 
Теги: авария , дтп , калининский район , кондратьевский проспект , проспект маршала блюхера
Категории: ДТП Новости СПб

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