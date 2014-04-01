На Косыгина иномарка сбила школьника на электросамокате

Мальчик проезжал по нерегулируемому пешеходному переходу.

В пятом часу дня в понедельник, 29 марта, у дома №33 по проспекту Косыгина автомобиль сбил ребенка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 26-летний водитель "Лифана" наехал на 12-летнего школьника, проезжавшего по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Известно, что шестиклассника госпитализировали в состоянии средней тяжести, у подростка диагностировали перелом правой голени. Водителя доставили в ОГИБДД, в отношении мужчины вынесли постановление о возбуждении административного дела. Автомобилиста отпустили под обязательство о явке.

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Видео: Piter.TV