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Ребёнок получил тяжёлые травмы в аварии в Волосовском районе
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Ребёнок получил тяжёлые травмы в аварии в Волосовском районе

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Пострадавшего госпитализировали.

В воскресенье, 28 мая, на 1-ом км а/д "Большая Вруда-Княжево-Овинцево" в Волосовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого серьёзно пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 33-летний гражданин Таджикистана, управляя Kia Forte, наехал на мальчика 2014 года рождения, движущегося вдоль дороги по обочине справа без сопровождения взрослых.

В результате ребёнка доставили в больницу с различными травмами в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские проводят проверку после смертельного ДТП на трассе "Нарва".

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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