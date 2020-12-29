Иномарка сбила пешехода на перекрестке проспекта Кузнецова и Маршала Захарова

О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

В полночь 2 января в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Как сообщили очевидцы, в 00:05 автомобиль совершил наезд на пешехода на перекрестке проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

На записи видно, как иномарка сбивает человека в зоне пешеходного перехода. От удара потерпевший отлетает в начале наверх, а затем на обочину. После этого он лежит на асфальте и не подает никаких признаков жизни.

Водитель останавливает транспортное средство и бежит на помощь пешеходу. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

Ранее мы публиковали видео смертельного наезда Lexus на пенсионера в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Савельев

Видео: Piter.TV