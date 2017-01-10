Автомобиль прокуратуры сбил в Петербурге пешехода на "зебре"

Водитель на ведомственной машине сбил на пешеходном переходе мужчину.

Автомобиль прокуратуры Ленобласти сбил пешехода на "зебре", сообщает издание "Фонтанка".

В среду, 25 июля, на Лесном проспекте произошла авария. Водитель на ведомственной машине сбил на пешеходном переходе мужчину. По словам очевидцев ДТП, водитель снял номера "О008КО178", однако потом вернул их после приезда полиции. Как выяснилось позднее, автомобиль принадлежал прокуратуре Ленобласти.

Пешехода с открытым переломом голеней доставили в больницу. В ближайшее время ему сделают операцию. Мужчина сообщил "Фонтанке", что 26 июля к нему приходил водитель и просил прощения за свой поступок.

Пресс-секретарь прокуратуры Ленобласти пока не дал никаких комментариев об аварии. Сейчас разбитая машина находится около здания ведомства на Торжковской улице.

Фото: ДТП и ЧП / ВК.