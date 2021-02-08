Иномарка пробила ограждение и вылетела на лед Фонтанки

Водитель автомобиля не пострадал.

Утром 7 февраля в центре Петербурга произошла авария. Недалеко от Апраксина переулка автомобиль Volkswagen Polo пробил ограждение и вылетел на лед реки Фонтанки. В сети появились фото и видео с места происшествия.

За рулем иномарки находился 37-летний мужчина. В момент ДТП он был трезв и не пострадал, что не скажешь о самой машине. У авто разбит передний бампер, лобовое и заднее стекло. Причны происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что ДТП с участием доставщика еды на велосипеде и авто в Петербурге попало на видео.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.