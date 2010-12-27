Автоледи на "Мазде" снесла остановку на улице Тельмана

На улице Тельмана белый внедорожник марки "Мазда" врезался в автобусную остановку.

Очевидцы сообщают о необычном для Петербурга ДТП на улице Тельмана. Сегодня днем, примерно в 15 часов, здесь крупная иномарка Mazda врезалась в автобусную остановку. Дорожная конструкция серьезно пострадала: из нее вылетели все стекла, а каркас остановки значительно искривился. Досталось и автомобилю, передняя часть которого была смята.

Свидетели ДТП уточняют, что за рулем иномарки находилась женщина-водитель. Судя по всему, она просто не справилась с управлением, когда выходила из поворота. К счастью, на остановке в момент происшествия не было людей, так что жертв удалось избежать. Очевидцы уточняют, что женщина находится в шоковом состоянии, но никаких травм она не получила.

На фотографиях с места ЧП видно, что авария произошла напротив магазина Spar. Ранее мы писали, что на Дальневосточном проспекте автоледи снесла светофор.

Фото: Мегаполис, ДТП и ЧП Санкт-Петербург