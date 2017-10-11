На Московском проспекте автохам на Audi перекрыл движение, чтобы встретить девушку

В Сети появилось видео неадекватного поведения молодого водителя на юге Петербурга.

Петербуржцы возмущены поступком молодого водителя, который на несколько минут полностью остановил движение по одному из "карманов" Московского проспекта. В Сети уже появилось видео странного поведения этого автохама. О нем написал пользователь сайта Pikabu с никнеймом any.misc.

По словам юзера, владелец автомобиля с номером "УУС 163", поставил машину на "аварийку" на однополосной дороге, и убежал в неизвестном направлении. В течение нескольких минут за стоящей машиной образовалась настоящая пробка. Юноша появился в проблемной зоне только через 2-3 минуты: он вел под руку девушку, которую затем посадил на пассажирское место. Сигналы и ругательства от других водителей не смутили наглеца: паренек неспешно проследовал в автомобиль, после чего поехал со включенной "аварийкой".

Отметим, что автор жалобы успел снять на видео только последние 30 секунд этой странной истории. Большая часть комментаторов обрушилась на юного водителя с гневной критикой, назвав его действия нарушением ПДД и несерьезным поведением.

Видео: any.misc