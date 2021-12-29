Автобусные маршруты №326 и №328 продлили в Петербурге

До Малой Балканской улицы увеличили трассу маршрута автобуса № 326.

С понедельника, 17 января, в Колпинском районе Петербурга продлили автобусные маршруты №326 и №328.

Как рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс", автобус №328 будет следовать до Комбината строительных материалов. Так, обеспечат транспортным сообщением площадки "Ижорские заводы", промзоны вдоль Финляндской улицы, жилой застройки вдоль улицы Братьев Радченко с другими районами города Колпино и станции метро "Рыбацкое".

До Малой Балканской улицы увеличили трассу маршрута автобуса № 326. Также организуют по Финляндской улице.

Ранее в Петербурге появится новый автобусный маршрут, который свяжет Петроградский район и Васильевский остров. Его запустят в середине лета.

Фото: Piter.tv

