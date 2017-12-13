Автобусы, замещающие станцию метро "Лесная", перевезли почти 900 тысяч человек

За время ремонта станции "Лесная" городские автобусы перевезли около 900 тысяч людей.

Как сообщает " Петербургский дневник ", за время закрытия станции “Лесная” городские автобусы перевезли по временному маршруту около 900 тысяч человек. Об этом сообщили представители “Пассажиравтотранса”.

Напомним, что чиновниками города введен автобус № 1МА, который ходит от “Лесной” до станции метро “Выборгская”. По будням курсируют семь транспортных средств, по выходным - пять. Такой режим продлится до 28 декабря, когда откроется вестибюль “Лесная”.

Отметим, что на данной станции красной ветки планируют установить специальную дорожку для слабовидящих, обустроить зону досмотра, новую систему освещения, облицевать пол и стены. Также будут заменены двери на самооткрывающийся вариант.