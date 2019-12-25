В центре Петербурга автобус сбил женщину на "зебре"

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Днем 7 апреля в центре Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, автобус марки Volgabus, следовавший по маршруту №22, сбил женщину, переходящую дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Авария произошла около 12:15 на пересечении улиц Восстания и Жуковского. Известно, что женщина попала под колеса автобуса, когда он поворачивал налево. За рулем транспортного средства находился 64-летний мужчина.

В результате ДТП пострадавшая получила серьезные травмы. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют точные причины и обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.TV