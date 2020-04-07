Австрия смягчает режим карантина. Постепенное снятие ограничений из-за пандемии COVID-19 анонсировал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.
Снятие самых жёстких запретов начнётся после Пасхи, которую западные церкви отметят 14 апреля. Так, например, разрешат работать небольшим магазинам и магазинам строительных материалов. Планируется, что с 1 мая начнут функционировать торговые центры и парикмахерские.
При этом учебные заведения откроют не раньше середины мая. А любые массовые мероприятия запрещены до конца июня.
Ранее мы рассказывали, что власти Японии объявят режим ЧС из-за коронавируса с 7 апреля.
Видео: Youtube/phoenix
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