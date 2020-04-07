При этом учебные заведения откроют не раньше середины мая.

Австрия смягчает режим карантина. Постепенное снятие ограничений из-за пандемии COVID-19 анонсировал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Снятие самых жёстких запретов начнётся после Пасхи, которую западные церкви отметят 14 апреля. Так, например, разрешат работать небольшим магазинам и магазинам строительных материалов. Планируется, что с 1 мая начнут функционировать торговые центры и парикмахерские.

При этом учебные заведения откроют не раньше середины мая. А любые массовые мероприятия запрещены до конца июня.

Ранее мы рассказывали, что власти Японии объявят режим ЧС из-за коронавируса с 7 апреля.

Видео: Youtube/phoenix