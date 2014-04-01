Ранее о таких поставках Канберру попросил Владимир Зеленский.

Австралия направит на Украину бронетранспортеры Bushmaster. Соответствующее заявление перед журналистами сделал глава местного правительства Скотт Моррисон. Чиновник уточнил, что такая военная помощь будет направлена киевскому режиму по просьбе его коллеги Владимира Зеленского. С заявлением премьер-министр выступил в Сиднее. Дополнительные средства для вооружения глава Украины попросил у депутатов в рамках своего видеообращения, сделанного на заседании парламента от 31 марта.

Мы уже отправляем наше оружие, боеприпасы и гуманитарную помощь на Украину. Теперь мы отправим бронетехнику - бронетранспортеры Bushmaster. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Министр обороны Австралии Питер Даттон уточнил прессе, что в настоящий момент оборонное ведомство прорабатывает логистические детали миссии. СТране требуется отправить на Украину три или четыре бронетранспортера. Сейчас власти страны пытаются понять, насколько быстро груз может оказаться у Киева. Также рассматривается вариант закупки техники у ФРГ, Франции или другой европейской стране, так как данный вариант может стать "более практичным способом" поддержки.

Австралия направит еще $18 млн на закупку вооружений и продовольствия для Украины.

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