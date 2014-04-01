Австралия направит еще $18 млн на закупку вооружений и продовольствия для Украины

Скотт Моррисон направил Киеву новую военную помощь.

Австралия направит еще 25 млн австралийских долларов (18,7 млн американских долларов) на закупку вооружений, медикаментов и продовольствия для Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления в местном парламенте сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон. Чиновник выступил перед законодателями сразу после видеообращения президента Владимира Зеленского.

Дополнительная помощь, запрошенная Зеленским, будет предоставлена…Еще 25 млн австралийских долларов пойдут на покупку оборонительных средств, радиолокационных систем. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Моррисон напомнил парламентариям о том, что общий объем денежных средств, выделенных Канберрой для военной помощи Киеву, увеличится до 116 млн австралийских долларов (около 86,7 млн долларов США).

Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России.

Фото и видео: YouTube / ABC News (Australia)